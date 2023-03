Domani sera, giovedì 9 marzo, presso l’Allianz Stadium di Torino, la Juventus scenderà in campo per affrontare il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. In seguito all’amara sconfitta in campionato contro la Roma (1-0), i bianconeri dovranno rimboccarsi le maniche e tornare a concentrarsi in Europa. Dopo aver sconfitto i francesi del Nantes agli spareggi con i punteggi di 1-1 a Torino e 0-3 in Francia, la compagine allenata da Massimiliano Allegri sfiderà gli ostici tedeschi che ad oggi occupano la quinta posizione in Bundesliga.

Il Friburgo allenato da Christian Streich giocherà un match europeo dopo ben tre mesi, dato che è stato vincitore del proprio girone e quindi qualificato automaticamente agli ottavi di finale. Detto ciò, andiamo a vedere insieme i dettagli del match. Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 9 marzo all’Allianz Stadium di Torino e con fischio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, la cui visione sarà possibile scaricando l’app su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Inoltre, l’attesissimo match sarà trasmesso anche su Sky precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati avranno la possibilità di vedere Juventus-Friburgo anche in diretta streaming scaricando le app DAZN, Sky Go e NOW sui dispositivi mobili oppure collegandosi sul sito ufficiale tramite PC o notebook. Per quanto riguarda le probabili formazioni, ecco a seguire le possibile scelte che i tecnici Allegri e Streich potrebbero schierare:

JUVENTUS (3-5-2) con: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic;

FRIBURGO (3-4-2-1) con: Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer.

