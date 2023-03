Una storia d’amore che sembrerebbe finita, quella tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, nota anche per essere la figlia di Heather Parisi. L’indiscrezione è sul numero di Chi in edicola questa settimana ed è stata anticipata via social da Giuseppe Candela, che ha twittato nelle scorse ore.

I due si sono conosciuti più di due anni fa, per poi innamorarsi subito dopo. La loro relazione andava avanti da circa due anni, dunque, quando i due sembrerebbero aver optato per una pausa di riflessione o per un taglio drastico.

L’assenza di contenuti social sembra confermare le indiscrezioni sulla rottura. Ultimo ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 e da parte di Jacqueline Luna Di Giacomo non c’è stato alcun supporto social. Ma non solo: successivamente, il cantautore ha pubblicato Alba, il nuovo disco di inediti. Anche in questa occasione, sui social il completo silenzio.

Ultimo, inoltre, ogni tanto volava in America da lei e puntualmente condivideva contenuti via social, tra post e storie insieme. Tutto questo manca ormai da diverse settimane al punto che si è iniziato a gridare alla crisi.

Sul numero di Chi in edicola questa settimana si parla addirittura di rottura ma ai più attenti non è sfuggito che i due non hanno mai smesso di seguirsi a vicenda sui social. Questo mancato unfollow potrebbe rappresentare la speranza di un ricongiungimento ma al momento mancano dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Dopo le voci sul loro addio, infatti, né Ultimo né Jacqueline Luna Di Giacomo hanno rilasciato dichiarazioni a proposito della loro storia d’amore. Si attendono aggiornamenti.