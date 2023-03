L’Handpan è uno strumento a percussione dai suoni celestiali. Ho ascoltato Davide Friello suonarlo per la prima volta in un pranzo per abbonati a Red Ronnie Tv che abbiamo fatto al Duca di Bentivoglio. Lui era di passaggio per andare a fare un concerto, si è fermato a mangiare con noi poi ha suonato un paio di brani con questo strumento che ti fa stare bene.

Di recente ha attivato una campagna crowdfunding per poter realizzare il suo album “Amplexus”. Così mi sono collegato durante una diretta We Have a Dream del martedì sera e ho mostrato due suoi video.

Poco dopo la trasmissione ha raggiunto l’obiettivo col crowgfunding e adesso aspettiamo il nuovo album. In attesa magari di sentirlo suonare nell’OM collettivo che faremo a Rimini all’inizio dell’estate.

Ecco una sua breve bio:

www.davidefriello.com

Compositore, Musicista e Insegnante internazionale di Handpan, percussionista, performer e viaggiatore.

Ha portato la sua musica in tutti e 5 i continenti.

Ha un approccio alla musica emozionale ed istintivo.

La musica di Friello si presta per l’esperienza live ed è lì che sprigiona tutta la sua forza e delicatezza.

Ha suonato in importanti Teatri in Italia ed in festival e rassegne in tutto il Mondo.

Predilige Concerti nei boschi, le montagne, i concerti all’alba e al tramonto.

Collabora con lo Yoga, con molte Associazioni di Musicoterapia, Scuole di Arterapia e centri olistici.

La sua musica entra spesso in contatto con il cinema ed il teatro. Produce musica per documentari e serie insieme al compositore Manuel Zito.

Ha frequentato la Educational Music Academy di Milano.

Ha all’attivo 4 produzioni discografiche, l’ultima è “IMMERSION” prodotto dal Maestro Roberto Cacciapaglia

Attualmente sta lavorando al nuovo Album “Amplexus” per il quale è in atto una campagna crowdfunding.

Inoltre Davide è ricercatore per A.I.Me.F (Medicina Forestale) per la parte della Musica delle Piante. Offre concerti dove interagisce con alberi ed altri esseri vegetali grazie ad un dispositivo che con degli elettrodi traduce in musica la resistenza delle piante.

www.redronnie.tv

