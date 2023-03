Se state cercando un’offerta interessante che riguarda il mondo iPhone, sicuramente quest’oggi può fare al caso vostro quanto propone Amazon per l’iPhone 13 mezzanotte da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma targato 2021, ma che gode ancora di un ottimo comparto tecnico ed è comunque il modello precedente all’ultimo presentato da Apple. Proprio con l’approdo sul mercato dell’iPhone 14 è possibile notare un piccolo calo di prezzo per l’iPhone 13.

Ancora basso il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon oggi: i dettagli dell’offerta rilanciata di recente

Nuovi riscontri oggi, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come questo iPhone 13 mezzanotte da 128GB di memoria interna sia acquistabile al prezzo di 799,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 15% effettuato sul costo precedente di 939 euro. Parliamo della scelta Amazon di giornata, quindi lo stesso e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. C’è disponibilità immediata e la consegna assolutamente gratuita, con la possibilità di riceverlo entro le 24 euro dall’acquisto se si procede in poco tempo all’ordine.

Grazie poi ad Amazon si ha anche l’opportunità di pagare a rate con Cofidis a tasso zero, in questo modo tutti avranno l‘occasione di poter acquistare questo iPhone 13 con la spesa totale dilazionata nel tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo top di gamma di stampo Apple sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e la presenza di un ottimo comparto fotografico.

Quest’ultimo, infatti, si ritrova con un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. C’è poi la possibilità di sfruttare anche la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il comparto hardware di questo iPhone 13 è composto dal processore A15 Bionic e non manca la connettività 5G. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.