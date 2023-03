Ci sono alcuni dettagli extra che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda Rapid Security Response, in relazione allo sviluppo di iOS 16.4. La terza beta, infatti, consente di capire meglio a cosa andremo incontro nelle prossime settimane, in riferimento al codice trovato nell’ultimo rilascio ufficializzato di recente da Apple per gli sviluppatori. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’azienza per introdurre definitivamente il firmware in Italia e nel resto del mondo.

Gli ultimi riscontri sullo sviluppo dell’aggiornamento iOS 16.4 sul versante Rapid Security Response

Dunque, alcune informazioni aggiuntive rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo. Scendendo maggiormente nel pratico, il nuovo codice Rapid Security Response in iOS 16.4 beta 3 aggiunge diciture sulle app che potrebbero essere incompatibili con gli aggiornamenti di sicurezza. Un ottimo alert per capire a cosa stiamo andando incontro in determinate situazione, in modo da evitare sorprese non gradite: “Alcune app potrebbero chiudersi inaspettatamente a causa dell’incompatibilità con l’ultima risposta di sicurezza rapida di iOS. La rimozione della risposta di sicurezza potrebbe risolvere questo problema”.

Ci sono anche avvisi di rollback che possono far sapere agli utenti se c’è un problema con una versione RSR. Vedere per credere quanto riportato da MacRumors nelle ultime ore, che a tal proposito riporta un chiaro messaggio nel quale potremmo imbatterci in situazioni simili: “Possible iOS Security Response Issue”. Questo, dunque, il testo che gli utenti potrebbero vedere in futuro.

Vi ricordo che le informazioni odierne riguardano tracce nel codice e che RSR ancora non sia stato proposto al pubblico. Questo fa capire che Apple non sia ancora pronta ad utilizzare l’opzione come tappabuchi tra gli aggiornamenti software. Vedremo se si farà in tempo con iOS 16.4.