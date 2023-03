Carolina Crescentini lascia Mare Fuori 3? Da giorni ormai si parla del possibile addio dell’attrice alla serie tv che sta impazzando in questo momento, ma questa volta sembra essere arrivata l’ora X. Chi ha visto gli episodi già disponibili in streaming su RaiPlay sa bene come andrà a finire per lei e i suoi ragazzi ma tutti gli altri, comuni mortali, lo vedranno questa sera a partire dalle 21.20 circa su Rai2.

Carolina Crescentini interpreta la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile e sembra proprio che questa terza stagione sia per lei l’ultima. Il suo fare burbero e un po’ scostante dei primi episodi ha lasciato spazio ad un comportamento più empatico e morbido nei confronti dei detenuti e proprio per questo è finita nel mirino della commissione d’inchiesta pronta a valutare il suo operato e quello del comandante Massimo. Proprio questo ha portato alla sua sospensione e sembra proprio che nei due episodi in onda oggi, 8 marzo, su Rai2, assisteremo al suo addio.

Al suo posto arriva l’educatrice Sofia Durante, personaggio molto severo e controverso di Mare Fuori 3. Si intitolano “Per nascere bisogna morire” e “Un giorno tutto finisce” i due episodi di “Mare fuori” in onda mercoledì 8 marzo in prima serata su Rai 2. Nei due episodi di questa sera, Dobermann ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona, mentre la vita spericolata di Naditza e Filippo comincia a pesare sui pensieri della ragazza che sembra pronta ad una decisione estrema.

Pino viene messo in isolamento mentre Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica. Nel finale, sembra proprio che Paola Vinci decide di lasciare l’Ipm anche in cambio di un trasferimento in un penitenziario del Nord Italia.