L’8 marzo 2023 ricorre la Giornata Internazionale della Donna, spesso erroneamente chiamata Festa ma che in realtà viene celebrata per una giornata intera di sensibilizzazione su diritti, uguaglianza e responsabilità sociale. Oggi è sempre più attuale combattere contro la violenza di genere, un fenomeno che sui social è stato sdoganato e che rischia di essere normalizzato per una pericolosa consuetudine dell’impunità.

Tanti sono gli artisti che oggi, 8 marzo 2023, condividono sui social il loro messaggio. Piero Pelù ricorda Lea Garofalo, uccisa a Milano dalla ‘ndrangheta nel 2009, alla quale i Litfiba nel 2016 hanno dedicato la canzone Maria Coraggio. Il rocker fiorentino scrive:

“Spesso non le vediamo nemmeno arrivare (sto parafrasando la scrittrice femminista americana Levenstein), eppure le donne ci sono sempre state, nascoste, umiliate, sminuite, costrette sempre a dimostrare il loro valore, violentate, accusate, a dimostrare quanto il genere maschile sia meschino e invidioso della loro inafferrabilità”.

Non manca Vasco Rossi, che alle donne ha sempre riservato un posto d’onore nelle sue canzoni: “Siete lo spettacolo del mondo”. Madame cita il libro di una scrittrice nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, dal titolo We All Should Be Feminists. Gemitaiz pubblica una foto da bambino e scrive: “Happy Women’s Day”.

Antonello Venditti, nato proprio l’8 marzo, restituisce a tutte le donne gli auguri con l’auspicio che ogni battaglia non resti inascoltata. “Vi adoro”, dice in un video pubblicato sui social. Gianna Nannini pubblica una mimosa e scrive: “Auguri a noi!”. Non mancano le polemiche, con tanti utenti che lanciano battute infelici: Levante scrive a proposito di questo contro un utente che le dà della “bruttina” per il suo nuovo look. La cantautrice scrive: “Sono spesso le donne a ritrovarsi in situazioni simili”.

