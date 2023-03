Il colosso di Seul ha annunciato oggi il suo aggiornamento di sicurezza di marzo 2023, rivelando quali bug sono stati corretti con l’ultimo upgrade software. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società asiatica ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023 per la serie dei Samsung Galaxy S23, che è il primo dispositivo del produttore asiatico a ricevere il nuovo aggiornamento software.

L’upgrade per i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra viene fornito con la versione firmware S91xBXXS1AWBM. Il nuovo aggiornamento porta la patch di sicurezza di marzo 2023 che corregge 51 vulnerabilità. La release è attualmente disponibile nei Paesi europei, tra cui Germania e Paesi Bassi. I telefoni della serie Samsung Galaxy S23 riceveranno presto questo aggiornamento in altri mercati, compreso quello italiano.

Se siete utenti della serie Samsung Galaxy S23 in Europa, ora puoi installare l’aggiornamento di marzo 2023 sul tuo telefono accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. I top di gamma sudcoreani sono stati lanciati così da poco tempo che dubitiamo il vostro non sia nelle condizioni di accogliere al meglio il nuovo upgrade. Ad ogni modo, ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica della batteria è superiore al 50% e di effettuare un backup dei dati da ripristinare in caso di necessità. L’aggiornamento ha una dimensione del file di circa 350MB e può variare leggermente tra tre telefoni della serie Galaxy S23. I dispositivi sono stati lanciati con la One UI 5.1 basata su Android 13 pronta all’uso e riceveranno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e di sicurezza mensili. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

