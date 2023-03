Il mercato dei telefoni pieghevoli ha fatto molta strada dal 2019 e gli osservatori del mercato prevedono che le spedizioni di pannelli pieghevoli e telefoni aumenteranno nel 2023 rispetto ad un anno fa. Come riportato da ‘SamMobile‘, i dispositivi pieghevoli continuano ad aumentare di popolarità ed abbiamo già visto alcuni altri marchi al MWC 2023 prepararsi a rilasciare nuovi telefoni pieghevoli a livello globale. Sette diversi marchi, tra cui Samsung, hanno rilasciato 19 diversi smartphone pieghevoli nel 2022, osserva Display Supply Chain. Tuttavia, DSCC prevede che 10 marchi diversi rilasceranno almeno 37 modelli di dispositivi pieghevoli nel 2023. Almeno 16 di questi telefoni pieghevoli avranno un fattore di telefono a conchiglia, mentre circa 20 avranno un design a libro.

Nonostante la popolarità della serie Galaxy Z Flip ed il fatto che sia la serie dominante di smartphone pieghevoli, gli OEM mirano a conquistare una quota di mercato maggiore nel mercato pieghevole con design a libro, dove la serie Galaxy Z Fold di Samsung è leader. @DSCCRoss stima che quest’anno verranno spediti circa 19 milioni di telefoni pieghevoli da tutti gli OEM messi complessivamente. Le spedizioni di pannelli pieghevoli supereranno i 22 milioni e nel 2023 verranno prodotti circa 20 milioni di telefoni pieghevoli. Secondo un precedente rapporto, il produttore asiatico ha spedito quasi 12 milioni di telefoni pieghevoli nel 2022, superando tutti gli altri OEM messi insieme. L’azienda mira ad aumentare le spedizioni a circa 15 milioni quest’anno.

Samsung Display ha mostrato una varietà di fattori di forma per dispositivi pieghevoli al MWC 2023, ma la maggior parte di essi rimarranno prototipi. Tuttavia, la divisione mobile di Samsung dovrebbe rilasciare i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 nel terzo trimestre del 2023. Si dice che il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà dotato di una nuova cerniera a goccia d’acqua che consentirà al telefono di piegarsi perfettamente in piano e di avere una piega meno evidente sul display. Il colosso di Seul ha avviato i test finali per la cerniera waterdrop per la durata e l’affidabilità. Il Samsung Galaxy Z Flip 5 sarà dotato di un display esterno molto più grande che potrebbe occupare l’intera superficie della metà superiore del telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com