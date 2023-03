Insieme allo smartphone OnePlus 11, sono state lanciate anche le Buds Pro 2 e circa una settimana fa il produttore aveva dichiarato che avrebbe presto lanciato sul mercato locale anche le nuove cuffie OnePlus Buds Pro 2 Lite. Detto, fatto. Adesso, l’azienda ha presentato in via ufficiale i suoi ultimi modelli di auricolari true wireless. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Le nuove OnePlus Buds Pro 2 Lite, proprio come suggerisce già il nome, sono la versione più economica delle Buds Pro 2. Le cuffie sono state introdotte per la prima volta in India, insieme alle Buds Pro 2, e sono stati soprannominati Buds Pro 2R nel mercato estero. Mentre in Cina, gli hearables saranno venduti con il nome di OnePlus Buds Pro 2 Lite. Per quanto riguarda il design, gli auricolari presentano un’estetica identica con un design bicolore; inoltre, mantengono anche lo stelo lucido e una finitura opaca. Nel dettaglio, i nuovi auricolari sono stati sintonizzati anche dal famoso compositore tedesco Hans Zimmer.

La sostanziale differenza tra le Buds Pro 2 e le nuove OnePlus Buds Pro 2 Lite (oltre al prezzo) risulta la mancanza della ricarica wireless e della funzione di tracciamento della testa. Tuttavia, la versione Lite dispone ancora di audio spaziale per effetti audio 3D. Altre caratteristiche includono: configurazione a doppio driver con driver da 11 e 6mm, cancellazione attiva adattiva del rumore fino a 48dB, modalità trasparenza, codec audio LHDC 5.0 e modalità a bassa latenza 54ms per i giochi. Dotate, inoltre, di connettività Bluetooth 5.2 e la batteria può durare fino a 39 ore con la custodia di ricarica e fino a 9 ore di durata degli auricolari che scende a 6 ore con ANC abilitato. Le Buds Pro 2 Lite saranno in vendita, per ora solo in Cina, a partire dal 13 marzo per un prezzo di 799 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 108 euro. Due saranno le opzioni di colore: bianco e nero.

