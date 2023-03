Ci sono diversi modi per conoscere e vivere Napoli. La città partenopea offre tante modalità e diverse esperienze di soggiorno: dal treno all’automobile fino ad arrivare in treno. Programmate il vostro viaggio nelle modalità più comode per le vostre esigenze.

Napoli è una delle città più belle e conosciute al mondo. Il suo fascino è particolare e unico, la sua gente accogliente, i suoi paesaggi da cartolina. Ecco solo alcuni dei motivi per conoscere questa città, scoprire tutti i suoi segreti, farsi conquistare da una atmosfera che non ha rivali. Gustate la pizza o l’immancabile caffè, visitate il centro storico, ammirate i presepi degli artigiani di San Gregorio Armeno, il Cristo velato, la storia, la cultura da Totò a Eduardo fino a Pino Daniele, l’amore per Maradona. Napoli è tutto questo e anche molto di più. Pianificate il vostro viaggio, organizzate tutto al meglio per godere delle bellezze partenopee.

Ci sono diversi modi per arrivare in città. Per gli irriducibili dell’automobile il riferimento è quello dell’Autostrada A1, raggiungibile direttamente o con i collegamenti praticamente da tutta Italia. Guidare in città è un’esperienza unica, forse non del tutto agevole; tuttavia, si potrà raggiungere il centro storico parcheggiando in diverse zone a pochi passi dal fulcro cittadino. Piazza del Plebiscito, Via Toledo (con la bellissima fermata della Metro), Posillipo sono solo alcune delle zone che potrete “toccare” con le quattro ruote.

Molti turisti scelgono anche l’aereo. Il vicino aeroporto di Capodichino è collegato molto bene con la città, potrete usufruire anche del comodo parcheggio Parclick nel caso in cui voleste lasciare lì l’automobile per partire o arrivare dalla città partenopea. Occhio anche al telefonino: ci sono delle app particolari e specifiche sui maggiori store digitali che vi consentiranno di poter camminare per le vie del centro, scoprire i ristoranti migliori, visitare le chiese, prendere i mezzi pubblici per arrivare a Castel Nuovo, al Palazzo Reale o Castel dell’Ovo. Insomma, tutte le soluzioni migliori per vivere Napoli.

Ovviamente molto gettonata è la soluzione dell’alta velocità. La stazione di Napoli Centrale vi consentirà di mettere subito piede nella Napoli che immaginate, di immergervi subito in una città con pochi eguali. Dalla stazione si potrà raggiungere il centro a piedi oppure con i mezzi pubblici, la metropolitana ad esempio vi condurrà con pochi minuti nei posti più belli e conosciuti. Non dimenticate di consultare i siti di riferimento o di noleggio per scoprire le bellezze del mare partenopeo con il Golfo e le isole di Ischia (Faraglioni), Procida e Capri: un quadro dal vivo, una cartolina conosciuta dal mondo intero da vivere in prima persona.

“Vedi Napoli e poi muori” è una delle frasi più iconiche della tradizione della città di Pulcinella. Testimonia l’invito a venire a vedere e conoscere da vicino tutto questo. Programmate nei minimi particolari il vostro viaggio o la vostra vacanza alla scoperta di una città bella, unica e caratteristica.

Continua a leggere su optimagazine.com