Le migliori immagini di buona Festa della Donna 2023 con le mimose e non solo sono d’obbligo per il giorno 8 marzo, insieme con le frasi di auguri pensate per la celebrazione dell’universo femminile. Come ogni anno, torna la ricorrenza dedicata al gentil sesso, appuntamento sempre carico di valore per lottare anche contro discriminazioni e violenze di cui spesso sono vittime proprio le donne in ogni parte del mondo, ancora oggi.

La Festa della Donna si festeggia in Italia dal 1922 e dunque da 101 anni ma è celebrata anche in tutto il mondo come Giornata Internazionale dei diritti della Donna, proprio per rimarcare ancora le disuguaglianze contro le quali in molte si imbattano nel mondo del lavoro ma anche nel sistema famiglia. L’appuntamento molto importante è anche fortemente associato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita il 17 dicembre 1999.

Una selezione delle più belle immagini di buona Festa della Donna 2023 è presente nella galleria di fine articolo. La protagonista indiscussa delle foto è la mimosa, fiore forte e tenace simbolo della rinascita dopo il freddo inverno e dunque in grado di incarnare il carattere fiero della donna in tanti contesti. Tra le soluzioni proposte, fanno capolino anche le frasi che celebrano bambine, ragazze e adulte in tutto il mondo. Tra le tante, c’è una citazione della scrittrice Oriana Fallaci che mette in evidenza il coraggio delle donne appunto nell’avventura della vita ma anche la riflessione della giornalista Selvaggia Lucarelli che ricorda alle donne ai posti di comando di conservare sensibilità e femminilità per ottenere grandi obiettivi.

Oltre alle immagini di buona Festa della Donna, non possono mancare frasi semplici da inviare su un biglietto cartaceo, inoltrare via WhatsApp o altro social a qualunque donna intorno a noi per ricordarle la sua importanza. Dalla selezione che segue di certo in molti potrebbero prendere spunto.