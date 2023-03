Dopo l’importante vittoria della Lazio nell’ultima partita di Serie A al ‘Maradona’ contro la capolista Napoli (0-1), questa sera, martedì 7 marzo, la compagine allenata da mister Maurizio Sarri sarà impegnata in Europa per disputare l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dopo aver affrontato il Feyenoord nella fase a gironi dell’Europa League, adesso sul cammino dei biancocelesti ci sono gli olandesi dell’AZ Alkmaar guidati da Pascal Jansen. Tra la Lazio e l’AZ Alkmaar non si registrano precedenti ufficiali, i biancocelesti nelle gare europee hanno affrontato altre quattro olandesi: Vitesse, PSV Eindhoven, Feyenoord e Sparta Rotterdam. Gli olandesi, invece, in passato hanno affrontato tre italiane, tra cui Inter, Udinese e Napoli.

L’attesissimo match Lazio-AZ Alkmaar, valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, in programma questa sera 7 marzo presso lo Stadio Olimpico di Roma e con fischio d’inizio previsto alle ore 18.45, sarà trasmesso in diretta TV sia su Sky precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite), sia su DAZN visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app, su dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast e console di gioco come PlayStation o Xbox.

Inoltre, gli abbonati possono vedere Lazio-AZ Alkmaar anche in diretta streaming tramite le apposite app di DAZN, Sky Go e NOW su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC o notebook. Di seguito le probabili formazioni che questa sera i tecnici Sarri e Jansen potrebbero schierare in campo:

LAZIO (4-3-3) con: Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Indisponibili: Immobile;

AZ ALKMAAR (4-3-3) con: Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Indisponibili: Bazoer, Beukema, D. de Wit. Martins Indi, Vanheusden, Westerveld. L’arbitro della sfida sarà lo svedese Nyberg.

Continua a leggere su optimagazine.com