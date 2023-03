La prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 non sbaglia un colpo. Lino Guanciale torna a interpretare il suo personaggio tormentato nella Napoli anni ’30, come creata dalla penna di Maurizio de Giovanni.

Stavolta è un Ricciardi meno chiuso in sé e più determinato ad aprire il suo cuore, come lo stesso Guanciale aveva anticipato. Anche se scalfire quella corazza che si è costruito negli anni, per impedire a chiunque di entrarvi, è ancora un’impresa ardua.

Ci ha provato la bella e intelligente Livia, che continua a girargli intorno. Ma il cuore di Ricciardi è rivolto solo verso a una persona: la timida vicina Enrica, la quale ricambia il suo affetto, ma vorrebbe qualcosa di più. Enrica non sa che Luigi Alfredo era venuto per lei a Ischia nella passata stagione, poiché lui ha fatto un passo indietro dopo averla vista in compagnia di Alfred, l’affascinante maggiore dell’esercito tedesco in missione in Italia.

La prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 aggiunge con coraggio un pizzico di comicità in più, differenziandosi dalla precedente stagione. Lo vediamo nei siparietti tra il protagonista e il direttore Garzo, il suo superiore, che lo incita a chiudere il caso affinché possa fare bella figura con chi di dovere. L’atmosfera dark c’è ancora, con gli spiriti inquieti delle persone morte in modo violento, che appaiono al commissario in forma evanescente – e non se ne vanno finché il caso non è concluso.

C’è una sorta di apertura in Ricciardi, imprigionato e limitato a causa del suo dono che è anche una maledizione. Eppure lui vorrebbe liberarsene. Ce ne accorgiamo quando chiede con timidezza al dottor Modo se è possibile che la sua “dote” possa essere ereditata. C’è voglia di avere dei figli e una famiglia. E’ un Ricciardi diverso, eppure sempre lo stesso.

La prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 promette una stagione di cambiamento. E non vediamo l’ora.

