Dopo tanti rumor, ecco una sottile rivelazione pubblicata all’improvviso sui social: la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti ha una sua ufficialità che arriva direttamente dal cantautore romano. In una storia Instagram, infatti, l’eterno ragazzo “nato ai bordi di periferia” ha pubblicato una foto che lo mostra mentre bacia sulle labbra una donna con una dedica particolare: “Auguri amore mio“.

Per il momento l’identità della nuova fidanzata di Eros Ramazzotti non è rivelata, anche se una serie di indizi incrociati lasciano facilmente comprendere quali siano il nome e il cognome della donna. Per rispetto della sua privacy, tuttavia, non lo riporteremo. Come ricostruisce TgCom24, la persona misteriosa potrebbe essere una modella con la quale il cantautore era stato paparazzato a Milano dalla redazione di Diva E Donna.

Entrambi, in ogni caso, stanno mantenendo uno stretto riserbo sulla loro relazione. Nella vita privata Eros Ramazzotti è stato sposato con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Nel frattempo sta per diventare nonno, dal momento che mancherebbero poche settimane alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti.

Nel frattempo Eros sta calcando i palchi europei. Nelle sue ultime storie su Instagram ha documentato il suo concerto a Praga. Recentemente l’artista ha partecipato al nuovo programma Michelle Impossible condotto proprio dalla ex moglie, e in quel contesto ha cantato insieme alla figlia Aurora in una sorta di riunione di famiglia che ha commosso non poco il pubblico e i fan del trio.

In queste ore è partito il totonomi sulla nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, con un nome che rimbalza su più testate e più post – lo stesso supposto in occasione della paparazzata a Milano – e non si esclude che il cantautore possa fare una dichiarazione ufficiale per spegnere tutte le voci di corridoio e le speculazioni.

