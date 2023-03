Non poteva certo mancare il Samsung Galaxy S22 all’appello dei device compatibili con l’aggiornamento di marzo. Non è un caso che il pacchetto software sia stato avvistato già nella giornata di oggi a bordo del top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in mattinata. Insomma, non solo grandi offerte per questo modello, in riferimento a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi in merito ad una promozione utile per portarselo a casa a meno di 600 euro, ma anche costante sviluppo software.

Più veloce della luce per il Samsung Galaxy S22 l’aggiornamento di marzo: riscontri in Europa

Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame da questo martedì, partendo dal presupposto che firmware in questione difficilmente ci regalerà più di una semplice patch per la sicurezza. Allo stato attuale, l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S22 risulta disponibile nei Paesi europei, tra cui Germania e Paesi Bassi. Per la piena distribuzione c’è da aspettare ancora un po’, visto che in altre nazioni e nel resto del mondo potrebbe essere possibile accedere al nuovo aggiornamento di sicurezza di Samsung nei prossimi giorni.

La patch odierna rientra in un discorso di routine. Ricordo a tutti, a tal proposito, che i vari Samsung Galaxy S22 hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 qualche mese fa e che, secondo le recenti politiche del produttore coreano, riceveranno altri tre upgrade del sistema operativo Android in futuro. Staremo a vedere se il pacchetto software di cui si parla tanto in queste ore riuscirà a regalarci qualche altra sorpresa nel corso dei prossimi giorni.

A voi è già arrivata la notifica per installare il nuovo aggiornamento concepito per il Samsung Galaxy S22? Fateci sapere qui di seguito.