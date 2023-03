Il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare ad agosto, a margine dell’evento Unpacked 2 dove saranno senz’altro presentati anche i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, oltre che il tablet Galaxy Tab S8 FE. Il Samsung Galaxy S22 FE non è mai arrivato, ma questo non sembra impedirà al colosso di Seul di passare direttamente al suo successore. Si tratterà del classico smartphone Fan Edition, dalle specifiche molto competitive e dal prezzo comunque contenuto (sappiamo che questa è stata la vera forza del primo Galaxy S20 FE, che ancora oggi è nelle mani di tantissimi utenti a distanza di più di due anni).

Il Samsung Galaxy S23 FE sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 e presenterà un design simile a quello dei dispositivi della serie principale. La mancanza del Samsung Galaxy S22 FE si è fatta sentire, cosa che potrebbe facilitare l’ascesa del suo successore, che raccoglierebbe un bacino d’utenza senz’altro più ampio di quanto non sarebbe accaduto diversamente.

Va da sé che, per fare bene, il Samsung Galaxy S23 FE dovrà essere progettato in un certo modo e presentare specifiche tecniche all’altezza della sua fama (già il fatto che potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm è un buon inizio), ma i presupposti sembrano essere buoni. Non manca tanto al prossimo agosto: volendo, potreste decidere di prendervi un po’ di tempo ed attendere l’arrivo del Samsung Galaxy S23 FE, sperando mantenga un buon prezzo e presenti una scheda tecnica importante (le cose sembrerebbero queste, ma aspettiamo per dirlo). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedere in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com