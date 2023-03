L’aggiornamento di sicurezza di marzo in arrivo sui Samsung Galaxy supportati pone rimedio a ben 51 vulnerabilità, tra le minacce scovate da Google e poi quelle superate anche grazie all’operato degli sviluppatori Samsung. Il bollettino del mese corrente è stato appena reso noto e dunque possiamo esaminare attentamente il lavoro degli esperti.

La patch di sicurezza di marzo 2023 pensata per i Samsung Galaxy include 49 correzioni di bug di sicurezza rilasciate da Google. A queste si aggiungono 11 correzioni messe in campo dalla stessa Samsung. Il numero totale degli exploit ai quali si è posto rimedio è dunque 51, 5 di questi sono critici mentre 35 sono contrassegnate come “alte”. Il resto delle minacce hanno priorità “moderata”.

Andando più nello specifico delle vulnerabilità di sicurezza corrette dall’aggiornamento di marzo per i Samsung Galaxy, ce n’èe sono una che avrebbe consentito agli hacker di creare un errore di accesso alla memoria. Questa minaccia ha riguardato soprattutto i dispositivi che utilizzavano il processore Exynos 2100 e che eseguivano Android 11, Android 12 e Android 13. Altri problemi di sicurezza risolti sono stati quelli che consentivano a malintenzionati di spegnere da remoto smartphone e tablet e ancora altri che consentivano l’accesso alle impostazioni del telefono. Ancora, altri exploit superati potevano anche disabilitare la modalità Non disturbare da remoto o l’invio di file senza autorizzazione.

La distribuzione delle patch di sicurezza del mese di marzo inizierà subito su diversi Samsung Galaxy supportati. Come sempre, si darà priorità ai top di gamma più o meno recenti per l’attualizzazione software. Ancora, non è noto il peso del pacchetto software in arrivo e questo potrebbe cambiare di modello in modello. Chiunque sarà raggiunto dall’update nelle prossime ore o giorni farà bene a non tergiversare sull’installazione per mantenere sicuro il proprio telefono.

