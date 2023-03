James Bay torna in Italia nel 2023 per quattro appuntamenti imperdibili che si terranno nel mese di luglio.

Si parte martedì 4 luglio con un concerto a Merano (BZ) in occasione del World Music Festival presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff. I biglietti per questo concerto sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster.

Mercoledì 5 luglio, l’artista si esibirà a Roma, in occasione di Roma Summer Fest. La location scelta è quella dell’Auditorio Parco della Musica – Ennio Morricone. I biglietti per questo spettacolo sono disponibili in prevendita via TicketOne e TicketMaster.

Il terzo appuntamento con James Bay in Italia nel 2023 è quello atteso per giovedì 6 luglio a Bologna, in occasione di Sequoie Music Park presso il Parco delle Caserme Rosse. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, TicketMaster e Boxerticket.

L’ultimo concerto di James Bay in Italia è atteso per venerdì 7 luglio a Gardone Riviera (BS). Il cantante si esibirà all’Anfiteatro Vittoriale in occasione di Tener-A-Mente. I biglietti per questo live sono disponibili in prevendita su TicketMaster e TicketOne.

Prezzi biglietti per i concerti di James Bay in Italia nel 2023

Martedì 4 Luglio | World Music Festival | Giardini di Castel Trauttmansdorff | Merano (BZ)

Prezzi: 52 euro per posto unico



Mercoledì 5 Luglio | @Roma Summer Fest | @Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Parterre numerato: 63,25 euro

Parterre laterale numerato: 57,50 euro

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: 51,75 euro

Tribuna Centrale Numerata: 51,75 euro

Tribuna Mediana Numerata: 46 euro

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta: 46 euro

Tribuna Laterale Numerata: 40,25 euro

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta: 40,25 euro

Tribunetta Alta Mediana Numerata: 34,50 euro

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visib. Ridotta: 34,50 euro



Giovedì 6 Luglio | Sequoie Music Park | Parco delle Caserme Rosse | Bologna

Pit: 54,05 euro

Parterre: 39,10 euro

Venerdì 7 Luglio | Tener-A-Mente | Anfiteatro del Vittoriale | Gardone Riviera (BS)

Platea Primo Settore: 49,45 euro

Gradinata Numerata: 49,45 euro

Gradinata Non Numerata: 39,10 euro

Posti in Piedi: 32,20 euro