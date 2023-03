L’adrenalina cresce per l’attesissimo match Tottenham-Milan, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita è in programma mercoledì 8 marzo presso il Tottenham Hotspur Stadium e con fischio d’inizio previsto alle ore 21.00. Nella sfida di andata, che si è disputata a San Siro, i rossoneri sono riusciti ad imporsi con il punteggio finale di 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz. I ‘diavoli rossoneri’, guidati da mister Stefano Pioli e che voleranno a Londra per affrontare gli ‘Spurs’ di Antonio Conte, avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il pass che li condurrà ai quarti di finale dopo undici anni dall’ultima volta.

I precedenti tra il Milan e il Tottenham sorridono ai londinesi in vantaggio grazie a un bilancio di 2 vittorie e 2 pareggi in quattro sfide nella fase ad eliminazione diretta delle competizioni europee. Insomma, lo spettacolo è garantito ed è tutto da vivere. La super sfida, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso di e-commerce che si è aggiudicata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League. Per vedere il match, quindi, occorrerà scaricare l’app su tutte le smart tv compatibili, o tramite console di gioco come Playstation e Xbox, oppure ancora su dispositivi Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

La partita di ritorno Tottenham-Milan, inoltre, si potrà vedere anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite l’apposita app oppure su PC e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Di seguito le probabili formazioni dell’attesissima sfida:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane;

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.

