Supersex sta prendendo forma e dopo le parole usate da Alessandro Borghi per descrivere i suoi ‘caldi’ giorni sul set, i fan non stanno più nella pelle. Chi ha seguito le news sui nuovi arrivi in casa Netflix sa bene che il protagonista di Suburra sta prestando il suo volto, e non solo, proprio al re del porno, Rocco Siffredi, per la serie Supersex, che racconterà le sue gesta e il suo mondo proprio per la piattaforma streaming.

Ad alzare il velo sulla serie è nuovamente Netflix che sui social ha pubblicato la foto del cast in quella che sembra essere una vera e propria locandina con parte dei protagonisti. La foto ci ha permesso di conoscere i nomi di altri attori impegnati nella serie a cominciare dagli interpreti di Moana Pozzi e Schicchi. In particolare, sembra che nel cast di Supersex, al fianco di Alessandro Borghi, ci saranno anche Gaia Messerklinger nei panni di Moana Pozzi, Vincenzo Nemolato in quelli di Schicchi e Claire Loth nella parte di Genevieve.

Ecco di seguito la foto postata sui social:

A fare il resto, mettendo in agitazione le fan, ci ha pensato proprio il protagonista. Alessandro Borghi ha svelato cosa è successo sul set in queste settimane e, in particolare a La Repubblica racconta: “su 95 giorni di lavoro, 50 sono scene di sesso. Ma il racconto del porno è uno snodo narrativo, segna un cambiamento emotivo del personaggio. Questa è forse la grande intuizione della serie”.

In queste settimane passate sul set insieme ai diretti interessati, Alessandro Borghi spiega: “C’è una grande differenza tra il personaggio pubblico e l’uomo…avremmo potuto parlare di aneddoti invece mi ha portato a casa sua, ha svuotato dieci hard disk di foto di famiglia, audizioni da ventenne, video con il cugino e i figli. Ho conosciuto un essere umano incredibile… che vive nel terrore di deludere gli altri, ha una dipendenza che lo ha ucciso e lo ha fatto passare da “io sono il maschio alfa che fa l’amore con cento persone” a “perché proprio a me il non poterne fare a meno””.