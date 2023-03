Sono anticipazioni come sempre molto interessanti quelle che hanno preso piede in queste ore, per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro e gli altri prodotti Apple che dovrebbero far parte di questa famiglia. Dopo aver analizzato in modo più approfondito i plus assicurati dalla serie in termini di performance, come osservato con l’articolo di pochi giorni fa, oggi 6 marzo bisogna fare un altro step. Già, perché anche questi fattori potrebbero in qualche modo condizionare il processo decisionale di coloro che stanno pensando di dare nuovamente fiducia al colosso di Cupertino nel 2023.

Apple renderà ancora più sottili le cornici degli iPhone 15 Pro: in quale direzione vanno le ultime anticipazioni

Come stanno le cose al momento? Si ha la netta sensazione che Apple intenda rendere ancora più sottili le cornici degli iPhone 15 Pro, in riferimento alle ultime anticipazioni emerse stamane. Quanto quanto emerso dall’ultimo bollettino di MacRumors, anche se i pannelli frontali in vetro dei dispositivi sarebbero trapelati oggi in un paio di video condivisi sui siti web cinesi Bilibili e Douyin. Insomma, un’ulteriore ottimizzazione degli spazi che dovrebbe far piacere agli utenti che tendono a prestare attenzione a questi fattori oggi come oggi.

Per farvela breve, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max presenteranno cornici ancora più sottili attorno al display rispetto alla generazione precedente che abbiamo toccato con mano a fine 2022, ma le cornici dei modelli standard, vale a dire quelle degli iPhone 15 e dell’iPhone 15 Plus, non sembrano in grado di poter fare il medesimo step. Va detto che i video sembrano anche confermare altri dettagli interessanti.

Ad esempio, parrebbe che Dynamic Island sarà estesa a tutti e quattro i modelli di iPhone 15, segnando la fine del notch sugli iPhone di fascia alta di Apple. Insomma, non solo esclusive per iPhone 15 Pro.