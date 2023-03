Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è in super offerta su Amazon quest’oggi 6 marzo, per iniziare al meglio questa nuova settimana. Il tablet include uno schermo da 8.7 pollici (grande abbastanza per svolgere le vostre principali attività, che siano ad uso professionale o per proprio diletto), 4GB di RAM e 64GB di storage interno (come potete vedere, a bordo troverete il giusto per un’esperienza utente soddisfacente, senza dover spendere un patrimonio come magari accadrebbe per altri prodotti di cui bene conosciamo la fama).

La batteria ha una capacità di 5100mAh, sufficiente per garantirvi tutta l’autonomia di cui avrete bisogno durante la giornata (anche se molto dipende dall’uso che si farà del tablet, meglio premetterlo). Parliamo di un dispositivo basato su Android 11 con la personalizzazione dell’interfaccia utente proprietaria One UI, lanciato nel 2021, di colore grigio ed in versione italiana. Il prezzo è di 139 euro, con uno sconto del 30% sul listino originale. Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite sarà disponibile per la spedizione tra 1 o 2 giorni, con consegna prevista per giovedì 9 marzo (se ordinato entro poche ore).

Specifichiamo anche che il prodotto è venduto e spedito da Amazon: potrete, quindi, godere di tutti i vantaggi del caso (l’assistenza del colosso dell’e-commerce è una garanzia sotto tutti i punti di vista). Riuscire a portarsi a casa un tablet ad un prezzo così è tanta roba, ve lo possiamo assicurare, specie se si tratta proprio del Samsung Galaxy Tab A7 Lite, un articolo che combina design, semplicità di utilizzo, economicità e specifiche tecniche comunque di un certo livello. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

