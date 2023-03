Ci sono dei vistosi problemi PosteMobile registrati oggi 6 marzo: senz’altro è una giornata da dimenticare per Poste Italiane alle prese con un down delle sue app BancoPosta e PostePay intorno alle ore 10 odierne ma (per fortuna) rientrato in poco tempo. Questa volta invece è il caso di parlare del servizio di telefonia mobile dell’operatore per il quale ci sono dei malfunzionamenti acclarati. Cerchiamo di capire insieme a quali aspetti si riferiscono.

I problemi PosteMobile maggiori si stanno riscontrando per la connessione di rete mobile dell’operatore. In effetti, molti clienti lamentano l’impossibilità di navigare dal loro smartphone o comunque dei rallentamenti vistosi al servizio, invece garantito in altri momenti. Al contrario, per le semplici chiamate vocali non sembrerebbero esserci particolari difficoltà: la situazione è in continuo divenire tuttavia e potrebbe evolversi anche in breve tempo.

Per il momento, Poste Italiane non ha chiarito quali possano essere le cause dei problemi PosteMobile odierni. Proprio per ottenere spiegazioni esaustive sulla situazioni odierna, varrà dunque la pena contattare l’operatore al numero 160, sempre attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Il servizio di supportoè naturalmente del tutto gratuito. Il recapito appena fornito è raggiungibile per i clienti dall’Italia. Nel caso, al contrario, le difficoltà abbiano colto qualche cliente al di fuori dei confini nazionali, il numero da comporre dall’estero è il +39 371.1000.160. Il numero è gratuito dai Paesi dell’Unione Europea e dai Paesi della Area Economica Europea (EEA), mentre dalle zone extra UE il costo è quello di una normale chiamata effettuata in roaming verso l’Italia.

Aggiornamento 13:00 – Le difficoltà non sono ancora rientrate per i clienti del vettore mobile. Il servizio di connessione di rete continua ad essere quello maggiormente coinvolto dai malfunzionamenti attuali. Manca ancora all’appello un riscontro ufficiale di Poste Italiane in merito alle anomalie.

