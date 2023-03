Vasco Rossi a Rimini nel 2023: il rocker di Zocca annuncia la data zero della sua tournée. Dopo il sold out del tour del Blasco, si aggiunge un nuovo appuntamento, ossia la data “zero” del tour, che precede tutti gli altri appuntamenti.

Si tratta della data del 2 giugno a Rimini, allo Stadio Romeo Neri.

Biglietti per Vasco Rossi a Rimini

I biglietti per la data zero di Vasco Rossi a Rimini saranno disponibili in scaglioni diversi. Si inizia, chiaramente, con i fan iscritti al fanclub ufficiale di Vasco Rossi. Gli iscritti al Blasco Fan Club potranno acquistare i biglietti dalle ore 10:00 del 13 marzo.

I biglietti disponibili per la presale My Live Nation saranno disponibili dalle ore 10:00 del 14 marzo. L’apertura generale delle vendite partirà alle ore 11:00 del 15 marzo.

Le pre-sale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket.

L’apertura vendite generale è invece attesa sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

Prezzi a breve disponibili.

Le date del tour 2023 di Vasco Rossi

Il tour 2023 di Vasco Rossi parte da Bologna con 4 appuntamenti in programma 6, 7, 11 e 12 giugno allo stadio Dall’Ara. Gli appuntamenti successivi sono quelli attesi a Roma, con il ritorno all’Olimpico il 16 e 17 giugno. Si prosegue verso Palermo il 22 e 23 giugno allo stadio La Barbera.

Le ultime date sono quelle attese a Salerno, il 28 e 29 giugno allo stadio Arechi.