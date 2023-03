La società Nothing di recente ha reso noto l’evento di lancio del Nothing Ear (2), ovvero la seconda generazione delle cuffie true wireless. Questi fantastici auricolari, successori dei Nothing Ear (1) lanciati lo scorso anno, toglieranno i veli il prossimo 22 marzo alle ore 16.00 (ora italiana). È il brand stesso che lo ha comunicato sui canali social e sul sito ufficiale. Anche la pagina ufficiale Web della nuova startup del co-fondatore di OnePlus Carl Pei, annuncia il prodotto e il suo debutto ormai alle porte.

Tuttavia, non sono trapelate molte informazioni riguardanti le specifiche delle prossime Nothing Ear (2), ma sulla pagina ufficiale del brand si possono leggere alcuni dettagli interessanti, ovvero: “Audio migliore. Chiarezza migliore. Semplicemente migliore. Una straordinaria raffinatezza”. Molto probabilmente, non è da escludere che nelle prossime ore/giorni saranno rivelati altri particolari in merito. Ciò che sappiamo è che le nuove cuffie true wireless non si differenzieranno poi così tanto dalla prima generazione Ear (1) per quanto riguarda l’aspetto estetico. È possibile aspettarci che mostrino un design trasparente e la cancellazione attiva del rumore che si potrà personalizzare: infatti, sarà possibile scegliere i livelli della cancellazione in base alle proprie esigenze, la modalità trasparenza e si potranno connettere due dispositivi allo stesso tempo.

Anche per quanto riguarda il prezzo, ancora non vi sono dettagli ufficiali, ma sappiamo che Nothing ha aumentato il costo delle Nothing Ear (1) anche in Italia, arrivando al costo di 149 euro. Dunque, non si è ancora ben chiarito se anche le prossime Nothing Ear (2) saranno messe in commercio ad un costo più o meno simile o più alto. Inoltre, occorrerà comprendere anche se la prima generazione degli auricolari sarà ugualmente disponibile oppure se verrà eliminata e quindi non risulterà più vendibile. Insomma, non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale del prossimo 22 marzo per scoprire ogni minimo dettaglio.

