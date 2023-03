Lino Guanciale torna ne Il Commissario Ricciardi 2, seconda stagione della fortunata fiction di Rai1 tratta dall’opera letteraria di Maurizio de Giovanni. L’attore si cala nuovamente nei panni dell’imperscrutabile protagonista, concentrato nelle sue indagini, che respinge l’amore a causa della “maledizione” di percepire gli spettri delle vittime di morte violenta in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso.

Un dono che gli permette di chiudere brillantemente i casi, ma che lo costringe a vivere una vita in completo dolore e solitudine. E ora le cose vanno anche peggio dopo la morte della tata Rosa, la donna che si prendeva cura di lui.

A Lino Guanciale piace interpretare Luigi Alfredo Ricciardi. “È una gioia. La cosa che più mi piace è dover incarnare i suoi silenzi. In realtà la corazza che si è costruito è una barriera dietro la quale si avverte la sua grande capacità di amare“ spiega l’attore in un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni.

E nella seconda stagione Ricciardi sarà un inconsapevole sedurre: “Si avvicinano a lui persone che sentono risuonare la sua umanità “schermata”. Capita a Livia, Enrica e ora a Bianca, che sarà molto importante”.

Bianca Palmieri di Roccaspina è una delle new entry di stagione ed è interpretata da Fiorenza D’Antonio. La conosceremo già dalla prima puntata della nuova stagione poiché è implicata nel caso di omicidio su cui Ricciardi sta indagando. Inutile dire che il bel commissario catturerà l’attenzione della giovane donna, anche se il cuore del protagonista sarà solo di un’unica persona: la timida Enrica, sua vicina di casa, corteggiata apertamente da Manfred, un maggiore dell’esercito tedesco in missione qui in Italia. Non mancherà la presenza di Livia, la bella e ricca vedova che più volte ha cercato di scalfire la corazza di Ricciardi, senza però riuscirci del tutto.

Continua a leggere su optimagazine.com.