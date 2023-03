Il Samsung Galaxy A52s 5G è appena entrato nell’elenco dei dispositivi di fascia media aggiornati alla One UI 5.1. L’update era decisamente nell’aria vista la disponibilità del medesimo pacchetto software sul fratello maggiore Samsung Galaxy A52 5G avvenuta solo la scorsa settimana. Si ipotizzava un prosieguo del rilascio anche sul modello protagonista di questo articolo e gli sviluppatori Samsung non hanno per nulla deluso le attese.

L’aggiornamento One UI 5.1 per Galaxy A52s 5G è ora apparso nella versione firmware A528NKSU2EWB4. L’update ha un peso non certo esiguo, come nel caso del Galaxy A52 5G. In circa 1 GB di pacchetto software sono incluse sia le novità della nuova interfaccia, sia la patch di sicurezza del mese di febbraio che include una serie di correzioni di vulnerabilità importanti. Dato l’ingombro, sarebbe preferibile procedere all’operazione collegandosi ad una rete Wi-Fi e magari non via connessione dati mobili.

Il Samsung Galaxy A52s 5G ha cominciato ad aggiornarsi all’ultima versione dell’interfaccia software, per il momento, in Corea del Sud. Accade spesso che l’anteprima di rilasci importanti investa in primis la madrepatria del produttore Samsung e la cosa non stupisce affatto. Tuttavia, allo stesso tempo, gli sviluppatori ci hanno abituati a dei tempi di distribuzione davvero ridotti e molto serrati. Per questo motivo, non stupirebbe affatto assistere ad un roll-out molto rapido anche altrove, dunque in Europa e pure in Italia. Sarà solo questione di qualche giorno magari ed entro la fine della settimana tutte le novità dell’update potrebbero essere a disposizione.

L’aggiornamento One 5.1, per quanto non rivoluzionario, introduce diverse novità: migliora molte app stock di sistema, in particolare l’organizzazione dei contenuti in galleria, ottimizza l’app fotocamera, introduce nuovi widget per il meteo (con più dettagli) e la batteria (con informazioni puntuali non solo sull’autonomia residua del telefono ma anche su quella degli accessori associati). Le implementazioni sono naturalmente anche altre, tutte da scoprire dopo l’installazione del pacchetto.

Continua a leggere su optimagazine.com