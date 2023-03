Nei più grandi successi dei Lynyrd Skynyrd c’è tutta la storia del blues rock e del country rock degli ultimi 50 anni. La band co-fondata da Gary Rossington e capeggiata da Ronnie Van Zant ci ha regalato brani leggendari come Sweet Home Alabama e Free Bird, e spesso i loro brani hanno accompagnato le più importanti pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia. Con ben 14 album in studio, i Lynyrd Synyrd continuano ad essere un punto fermo anche per la scena rock contemporanea.

Sweet Home Alabama (1974)

Esistono ben poche narrazione di avventure on the road che non abbiano Sweet Home Alabama come colonna sonora. Il brano nacque come risposta ai brani Southern Man e Alabama di Neil Young, che apprezzò di essere nominato all’interno del testo e che eseguì dal vivo in alcune occasioni.

Free Bird (1974)

Free Bird è entrato nell’olimpo del rock per diversi motivi: in primo luogo per la bellezza assoluta del brano, in secondo luogo per il crescendo costante del ritmo. In ultima battuta, per uno dei più lunghi assoli della storia. Free Bird è stato usato in perfetto sincrono dal regista Rob Zombie nella scena finale del film La Casa Del Diavolo.

Call Me The Breeze (1974)

Tratta dal secondo album, lo stesso di Sweet Home Alabama, Call Me The Breeze è una cover di JJ Cale che i Lynyrd Skynyrd rendono in una chiave più vicina al funky. Secondo i fan, questa versione è migliore dell’originale.

That Smell (1977)

Con That Smell i Lynyrd Skynyrd confermano la loro importanza nella scena internazionale. In questo brano affrontano il problema della dipendenza dalle droghe, con l’occhio critico di chi si tiene lontano dalla morte.

What’s Your Name (1977)

Tra i più grandi successi dei Lynyrd Skynyrd non può mancare What’s Your Name, tratto dall’album Street Survivors che ancora oggi è considerato il capolavoro della band.

