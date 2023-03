Tutti contro Edoardo Donnamaria? Al grido di #fuoridonnamaria sui social il pubblico inveisce contro il giovane gieffino che continua a comportarsi ‘male’ nei confronti di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Tra i due la storia sembra sia finita proprio per volere di lei ma, a quanto pare, il suo ‘ex’ non riesce a stare zitto e fermo quando si tratta della bella starlette.

In alcuni momenti Edoardo Donnamaria ha ammesso di aver fatto l’amore al Grande Fratello Vip, lasciando intendere che Antonella sia stato un passatempo, in altri momenti ancora usa comportamenti che il popolo dei social ha definito già ‘inaccettabili e violenti’. Edoardo non riesce a stare lontano da Antonella Fiordelisi. Si fionda su di lei quando è a letto e sta dormendo, spesso la spinge in un angolo e usa stringerle il viso o boccarla usando il suo corpo e questo infastidisce il pubblico che ha già urlato allo scandalo.

In molti si sono accorti dei suoi comportamenti e del suo carattere all’inizio del programma ma poi tutto è passato in secondo piano per via della storia d’amore con Antonella Fiordelisi e dell’affetto del pubblico fino a quando tutto è stato spazzato via dal loro addio. Adesso i molti sui social accusano Edoardo Donnamaria di essere violento e chiedono a gran voce provvedimenti da parte del Grande Fratello Vip già stasera con un televoto flash.

C’è un limite a tutto se Antonella dice ripetutamente “BASTA” “NO” lo scansa con le mani sposta la testa!

La faccia di Anto spaventata! la vedete o no?

EDO continua CON MODI AGGRESSIVI! Queste sono MOLESTIE! #gfvip #fiorde #donnalisi #FUORIDONNAMARIA @SBruganelli pic.twitter.com/35Tf3pPVeh — A (@Ana__15) March 3, 2023

Sarà davvero così che andrà a finire questa sera?