Ormai Instagram è diventato uno dei social più utilizzati da semplici utenti, ma anche dalle varie aziende che vogliono far circolare al meglio i propri contenuti lavorativi, sfruttando al meglio il potere marketing insito all’interno di tale applicazione. Gli infuencer lavorano e fatturano proprio grazie ad Instagram ed è importante per loro conoscere al meglio tutti i trucchi disponibili per rendere più accattivanti i vari post o le storie condivise. Vogliamo a tal proposito concentrarci su un trucco in particolare da utilizzare all’interno delle Instagram Stories e che può migliorare di gran lunga il testo scritto.

Suggerimenti su come impostare sfondo monocolore nelle storie Instagram a partire da oggi

Dopo i problemi del mese scorso, dunque, proviamo ad andare oltre. Come sappiamo si ha modo di condividere qualsiasi tipo di contenuto all’interno delle storie di Instagram, non solo foto, link, canzoni e così via, ma si possono sfruttare anche per scrivere un proprio pensiero o un testo di qualsiasi genere. Vediamo a questo punto quale trucco poter utilizzare per impostare uno sfondo monocolore o semi trasparente per le Instagram Stories. Grazie alla scelta di uno sfondo a tinta unita, si ha la possibilità di mettere più in risalto il testo scritto.

Sappiamo però anche come Instagram non garantisca una vasta gamma di scelta per gli sfondi a tinta unita, quindi per poter impostare un colore unico bisogna entrare nella modalità Stories e premere sull’opzione ‘Crea’ (Aa) in alto a sinistra, lo step successivo è quello di tenere premuta l’icona della tavolozza dei colori in basso a destra e scegliere un colore specifico. Per realizzare invece uno sfondo semi trasparente, qui bisogna caricare una foto ed utilizzare lo strumento evidenziatore.

Il passaggio successivo invece riguarda la scelta del colore che si preferisce e poi tenere premuto sullo schermo, in modo da poter ottenere la trasparenza. Questo è un semplice trucco per impostare uno sfondo monocolore o semi trasparente su Instagram e rendere le proprie storie decisamente più interessanti, soprattutto quando si vuole scrivere un proprio pensiero o mandare un messaggio generico.