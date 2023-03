La mia stima per Andrea Mirò è sconfinata. Non solo sa di musica come poche e scrive brani mi portanti, ma è anche acqua pura di sorgente parlarci. Mi sono collegato con lei durante la diretta We Have a Dream del martedì sera per farmi raccontare e vedere “Un piccolo graffio”, brano edito nel 2009, che lei ha scelto come singolo del Greatest Hits “Camere con vista”.

“Una canzone che parla ai Millennials, generazione graffiata da anni precari e futuri difficili da costruire”

I Millennials sono l’ultima generazione analogica, la prima a scoprire il digitale, a vivere la globalizzazione non a parole ma nei fatti, quelli dell’Europa unita e delle crisi di mercato che partono dagli Stati Uniti o dalla Cina e si ripercuotono su tutto il mondo. Sono i primi che non riescono a essere economicamente indipendenti dai propri genitori, eppure devono cambiare il mondo e salvarlo dall’emergenza climatica che iniziano a conoscere con il buco dell’ozono.

Salvati dalla tecnologia e schiacciati dal mondo che riscopre il terrorismo internazionale e la paura, costretti a inventarsi nuove professioni senza riuscire fino in fondo a governare la trasformazione. I primi ad avere uno stipendio in euro, gli ultimi ad avere ruoli decisionali nel Parlamento europeo.

A loro è dedicato “Un piccolo graffio”, brano nato nel 2009, contenuto nel disco “La Fenice” e più che mai attuale.

Parla di un’identità adulta svuotata di significato dalla precarietà e di un futuro difficile da immaginare spronando, nonostante questo, a non aver paura dei graffi della vita: «Entra dentro al tuo sogno. Svegliati.»

Il brano è estratto da “Camere con vista”, la raccolta che riunisce 38 brani di Andrea Mirò, scritti e composti in vent’anni di carriera e otto album. Le “camere con vista” di questo doppio disco sono come contenitori di storie minime o universali, ma anche tutte le camere da cui Mirò ha guardato, immaginando che fossero quelle d’albergo durante i tour, o quelle di casa nel passare di questi anni, sempre diverse perché c’è sempre qualche elemento che cambia sullo sfondo, e perché cambia lo stato d’animo.

“Era arrivato il tempo di fare il punto su tutta la mia produzione personale, i 20 anni (2020) sarebbero stati perfetti da celebrare, ma si è messa di mezzo la pandemia che ha reso gli intenti decisamente più precari, quindi alla fine, questo “riassunto delle stagioni passate” esce ad inizio 2023.”

Il doppio cofanetto edito da Anyway e distribuito da Halidon è realizzato con Treedom, realtà internazionale che sostiene e finanzia direttamente progetti agroforestali.

Ed ecco una biografia di Andrea Mirò:

Artista eclettica come pochissimi altri in Italia, polistrumentista, cantautrice, produttrice e direttore d’orchestra.

Ha otto dischi all’attivo, pubblicati tra il 2000 e il 2016; negli anni precedenti, il lavoro in studio e le esibizioni live si sono alternate a collaborazioni con Eugenio Finardi, Mango, Roberto Vecchioni, Ron, Enrico Ruggeri.

Grazie ad una preparazione musicale classica e alla sua competenza nel saperne utilizzare i codici, si è spesso cimentata in un compito che al 90% è stato riservato per molto tempo esclusivamente al popolo maschile: ha scritto e diretto l’orchestra sia in studio che live (al Festival di Sanremo per Enrico Ruggeri, Nina Zilli, Andrea Nardinocchi, Zibba, Perturbazione). A Sanremo come artista ha partecipato 4 volte, vincendo nel 2003 il premio come miglior testo con “Nessuno tocchi Caino”, ed è stata Presidente di giuria alle selezioni di SanremoLab nonché Giurato di Qualità.

Una lunga carriera attraverso l’arte, declinata non solo nell’ambito musicale pop/rock – come quando ha partecipato al concerto/evento benefico Amiche per l’Abruzzo nello stadio di San Siro – ma spesso e volentieri anche a teatro, come con La Belle Equipe – viaggio nella canzone d’autore francese, o ancora quando ha vestito i panni di Maddalena in Jesus Christ Superstar nell’allestimento del regista Massimo Piparo.

È stata la voce narrante in scena nell’opera di musica contemporanea Three Mile Island del compositore internazionale Andrea Molino.

Anche se il teatro è una grande passione, ha lavorato anche per il cinema, cantando le musiche originali del film Le Acrobate di Silvio Soldini; così come ha sempre amato sperimentare, per esempio dando il proprio talento al progetto multimediale Anatomia Femminile.

Nel 2014 parte in tour insieme ad Alberto Patrucco con lo spettacolo che porta il nome del disco realizzato in comune Segni (e) Particolari (tra musica e teatro attraverso le traduzioni di brani di Georges Brassens ); l’album entra nel sestetto dei candidati al Premio Tenco / Migliori Interpreti 2014 e il tour – protrattosi sino a Giugno 2015 – ha messo in scena l’ultima data a Parigi.

Sempre nel 2014 è madrina del Premio Bianca D’Aponte.

Quello dell’essere spesso menzionata – e più volte premiata – dalla critica di settore, è una soddisfazione ricorrente che Andrea Mirò si è guadagnata ovunque, dal palco del Festival Fondazione Gaber, al Primo Maggio di Piazza San Giovanni, dal Premio Sergio Endrigo al Premio Lunezia , dal Blue Note di Milano al Qube di Roma.

Il 2016 è dedicato all’ultimo disco d’inediti (Nessuna Paura Di Vivere) prodotto da Manuele Fusaroli; alla sua presentazione nei concerti europei tra Parigi, Londra e Bruxelles a fianco dei Perturbazione; agli arrangiamenti delle musiche per il monologo teatrale L’ultimo giorno di sole, scritto poco prima di morire dall’amico Giorgio Faletti con la regia di Fausto Brizzi.

Tra il 2016 e tutto il 2017 si è divisa tra il tour nei club relativo al disco, e ben 3 mesi di repliche teatrali, senza soluzione di continuità, di 3 spettacoli diversi , Degni di Nota (con Alberto Patrucco ) / Talkin’Guccini ( con Lucia Vasini ) / Un Salto In Cielo- Brecht Suite

( con Lucia Vasini e Romina Mondello ) con la regia di Emilio Russo , inaugurando la sua collaborazione con il Teatro Menotti di Milano.

Nella primavera 2018 viene contattata dalla Fondazione della Notte della Taranta che le propone il ruolo di Maestro Concertatore della 21ma edizione: un’ immersione nel materiale folkloristico culturale salentino con la conseguente rilettura di esso nella sua personalissima interpretazione artistica compositiva e sonora. Questa importante e prestigiosa investitura sfocerà nella Notte della Taranta 2018, andando ad annoverarsi tra le più sperimentali, meticce e coinvolgenti edizioni dell’ormai maggiore evento di musica popolare d’ Europa . Sempre nel 2018 è chiamata da Neri Marcorè ad esibirsi alla seconda edizione dell’evento Risorgimarche.

Dall’incontro con la compositrice Paola Samoggia scaturisce una nuova sfida, la direzione dell’opera cameristica di musica contemporanea multimediale

27 DOLLARI ( basata sulla storia del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus) che debutta in prima assoluta mondiale nel maggio 2019 al Teatro della Fortuna di Fano, con la produzione dell’ Associazione Nazionale Cantanti in collaborazione con l’Università di Urbino, proprio alla presenza di M.Yunus.

Durante il 2019 tiene anche una serie di concerti celebrativi dei 50anni di Woodstock.

Nonostante le restrizioni causa Covid, nel 2020, là dove è stato possibile, è riuscita ad esibirsi in teatro con una versione essenziale di Far finta di essere sani di Gaber, e con lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi La ballata di John & Yoko, nonché nel reading per la personale di Remo Rachini Impronte.

Nel 2021 ha scritto le musiche originali per i nuovi podcast del Corriere della Sera e, appena la riapertura post-Covid lo ha permesso (ancora una volta a fianco di Guaitamacchi – Brunella Boschetti – Cristiano Godano), ha portato in scena in più festival ed eventi importanti lungo l’Italia – finendo il tour con un concerto all’Auditorium di Roma – un nuovo racconto-spettacolo Amore Morte e Rock’n’roll; oltre ad alcuni live personali estivi come quello alla prestigiosa rassegna Naturalmente Pianoforte.

Al Teatro Menotti con Far finta di essere sani finalmente nella sua versione intera ( con Enrico Ballardini e i Musica da Ripostiglio ) in replica per quasi tutto dicembre 2021. Poi in scena in buona parte dei teatri italiani (Roma, Firenze, Napoli i maggiori ) per tutto il 2022, visto il successo di pubblico, chiudendo ancora al Menotti per 2 settimane, e il 31 dicembre al Teatro Valli di Reggio Emilia sold out.

Nel corso di tutto il 2022 inoltre ha alternato concerti personali ( come all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, alla Rocca di Castiglione del Lago, alla Chiesa di San Celso a Milano ) a progetti live paralleli in tour, come Storia del Rock con Guaitamacchi, Il settimo giorno lui si riposò, io no con la scrittrice Enrica Tesio, Cantautori con il giornalista Paolo Talanca.

A gennaio 2023 esce Camere con vista, una raccolta di brani selezionati dai suoi lavori, per concentrare in un disco il suo percorso come cantautrice fino ad oggi, e preparare il terreno al nuovo materiale a cui sta lavorando.

