C’è già la possibilità di mettere a tacere le chiamate spam via WhatsApp, ossia le telefonate provenienti da numeri sconosciuti e che (molto spesso) si trasformano in veri e propri tentativi di raggiro di varia natura, trappole ben orchestrate ai danni delle vittime di turno. Gli sviluppatori del servizio di messaggistica, nell’ultima beta Android diffusa sul Play Store, hanno introdotto la possibilità di frenare questa tipologia di contatto (troppo spesso fraudolento). La funzione è stata scovata dall’informatore WABetaInfo ed è naturalmente ancora in fase di test prima di essere didstribuita in via ufficiale.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza chiara per spiegare esattamente come sarà possibile bloccare le chiamate spam in arrivo attraverso WhatsApp. In pratica, nelle impostazioni dell’applicazione, è stata introdotta una nuova schermata che introduce proprio la possibilità di silenziare quelle chiamate che provengono da persone che non sono presenti nella nostra lista contatti. Si tratta dunque di una modalità semplice quanto efficace di evitare di essere raggiunti (almeno nella maggior parte dei casi) da interlocutori non graditi. Questi ultimi, in effetti, potrebbero indurci a comunicare i nostri dati sensibili, farsi portavoce di campagne promozionali ben poco chiare o ancora estorcere autorizzazioni pericolose.

Una volta impostato lo stop alle chiamate spam veicolate attraverso WhatsApp, si perderà forse traccia del tutto di queste comunicazioni? Assolutamente no. I tentativi di contatto saranno ancora visibili in due modi, ossia attraverso il registro delle chiamate e pure tra le notifiche dell’app. Tuttavia, come già indicato, non riceveremo alcun alert nel momento della telefonata indesiderata e non saremo dunque disturbati in alcun modo.

Come al solito, non sono noti i tempi in cui la novità WhatsApp per le chiamate diventerà effettiva. La funzione è molto attesa anche a seguito dell’utilizzo di nuovi strumenti del servizio. Ad esempio, le recentissime community espongono i numeri dei creatori di questi canali alla mercé di chiunque voglia contattarli. In quest’ultimo caso, dunque, l’introduzione del blocco potrebbe essere utilissimo.

