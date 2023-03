Il Samsung Galaxy S22 è ancora un dispositivo su cui vale la pena spendere i propri soldi, soprattutto quando viene proposto ad un prezzo così competitivo come quello dell’offerta che stiamo per descrivervi. Il device, su eBay, è venduto al prezzo di 549,99 euro nel modello con 128GB di storage interno e nella colorazione nera. Parliamo del modello base, al minimo taglio di memoria, ma pur sempre dell’ex top di gamma in carica, che ha ancora diversi anni di aggiornamenti garantiti da parte del colosso di Seul e tanta benzina in corpo per fare molto bene nei mesi che verranno.

Pensate solo a quanto costino oggi i Samsung Galaxy S23 (anche per quanto riguarda la versione standard da 128GB, che sfiora quasi i 1000 euro): ragionando in questi termini, probabilmente fareste meglio a portarvi a casa il Samsung Galaxy S22, magari proprio oggi 5 marzo con l’offerta di eBay. I pezzi disponibili non saranno tantissimi, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso in cui voleste affondare il colpo. Il prodotto non ve lo presentiamo noi: se siete finiti su questa pagina è sicuramente perché avevate ben chiaro di quale dispositivo si stesse parlando e del suo valore, sia funzionale che commerciale.

Detto questo, adesso vi lasciamo un po’ di tempo (speriamo non troppo) per pensare al da farsi: se avete bisogno di uno nuovo smartphone Android e non volete spendere cifre esagerate, non esitate e scegliere il Samsung Galaxy S22 (è al minimo storico, inutile ribadirlo: non sappiamo nemmeno se il prodotto scenderà mai al di sotto di questo prezzo in futuro). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

