Il Samsung Galaxy S23 Ultra è attualmente il campione di durata della batteria tra tutte le ammiraglie Android. L’autonomia dura così tanto con una singola carica che molte persone stentano ancora a crederci. Sebbene non sia chiaro cosa abbia fatto il colosso di Seul per ottenere questo tipo di durata della batteria, il Samsung Galaxy S23 Ultra lascerà ogni utente impressionato, fin dal primo giorno.

Come riportato da ‘SamMobile’, il device, come tutti i telefoni Galaxy S Ultra precedenti, ha la batteria più grande all’interno (5000mAh). Il Samsung Galaxy S23+ ha una batteria da 4700mAh, mentre il Samsung Galaxy S23 base ha una batteria da 3900mAh. Come ci si aspetterebbe, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha la migliore durata della batteria di tutti e tre i modelli. Fondamentalmente, il produttore asiatico ha finalmente un concorrente contro gli iPhone “Pro Max” di Apple quando si tratta di durata della batteria.

Se la fotografia eccelsa non è un prerequisito a cui non potete rinunciare, semplicemente potreste accontentarvi del Samsung Galaxy S23+, che presenta comunque una durata della batteria ed altre funzionalità simili a quelle del Samsung Galaxy S23 Ultra risparmiando un po’ di soldi. Sì, otterrai una fotocamera principale da 50MP invece di una fotocamera da 200MP, ma la fotocamera da 50MP è tutt’altro che scarsa (o, piuttosto, la fotocamera da 200MP non è poi così migliore). Per riassumere, la nuova gamma di punta di Samsung ha due modelli con una straordinaria durata della batteria, quindi non dimenticare di dare un’occhiata sia al Samsung Galaxy S23+ che all’S23 Ultra se state pensando di acquistare un nuovo dispositivo. Nel caso in vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

