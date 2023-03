Tutto inizia con L’Allegria, il primo brano che segna la collaborazione di Gianni Morandi con Jovanotti.

Poi sono arrivate le canzoni Apri Tutte Le Porte – che Morandi ha presentato a Sanremo, riscuotendo un grande successo – e La Ola. Ora esce Evviva!, il nuovo progetto discografico di Gianni Morandi, che vanta all’interno altri due brani con l’amico Lorenzo. Si tratta di Evviva, che dà il titolo al disco e che canta insieme a Lorenzo, e Anna Della Porta Accanto.

Ma attenzione: non parla della moglie di Gianni, Anna; si è trattato solo di una simpatica coincidenza. La canzone non è ispirata ad Anna e non parla di lei.

“Se io dovessi sintetizzare in una parola Gianni Morandi quella parola è Evviva con il punto esclamativo”, ammette Jovanotti, nel fare riferimento allo spirito da eterno ragazzo di Gianni Morandi. Quando entra lui in una stanza, tutto cambia.

“Quando Morandi entra in una stanza, oppure in uno studio, o in un teatro o in uno stadio o in una spiaggia succede qualcosa di misterioso, l’atmosfera si ossigena, aumenta la percentuale di aria, si respira tutti meglio e ci si dispone al sorriso, non al tipo di sorriso suscitato da un comico, intendo al sorriso che ti appare nel viso senza che neanche tu sappia il perché”, le sue parole.

Lorenzo accenna ad un “effetto Morandi”, come fenomeno misterioso in grado di sconvolgere positivamente ogni equilibrio: “È l’effetto Morandi, un giorno qualcuno dovrebbe studiarlo, è un fenomeno misterioso”.

Intanto l’effetto Morandi sarà quello che si respirerà nei palasport, per il tuo di prossimo avvio.

TRACKLIST