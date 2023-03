Cosa vedremo oggi ad Amici di Maria De Filippi? La conduttrice torna su Canale 5 dopo una settimana di lutto a causa della scomparsa dell’amato marito Maurizio Costanzo. Ieri C’è Posta Per Te con Tiziano Ferro e gli attori di Mare Fuori, oggi il ritorno in tV con il talent show di canto e di ballo.

I concorrenti riprendono la corsa verso il serale che li vedrà in sfida gli uni contro gli altri in prima serata su Canale 5. Ma prima, due puntate di speciale pomeridiano di domenica. Domenica 5 marzo, tanti ospiti e allievi pronti a conquistare la t-shirt d’oro per la prossima fase del programma.

Ecco nello specifico, cosa vedremo dalle ore 14.00 su Canale 5.

Anticipazioni Amici 5 marzo

Ad Amici il 5 marzo torna la cantante Giorgia. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023, dove ha gareggiato tra i Campioni con il brano Parole Dette Male, Giorgia sarà ospite di Maria De Filippi. Si esibisce sulle note del brano ed è la giudice della gara di canto. Valuterà quindi le performance dei cantanti della scuola e assegnerà voti decisivi per l’accesso degli allievi al serale.

Per la gara di ballo, invece, torna in studio Veronica Peparini. Coreografa e maestra di ballo di Amici fino alla passata edizione, Veronica è nota anche per essere la sorella di Giuliano Peparini, che ha a lungo seguito il serale di Amici da direttore artistico.

Veronica è tra i professionisti chiamati da Maria De Filippi per valutare la gara di ballo, all’interno di una commissione composta anche da Virna Toppi e Samanta Togni.

Per la gara inediti, invece, il 5 marzo Maria De Filippo ha voluto in studio Charlie Rapino.