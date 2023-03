Ultimo in teatro per tre date-evento speciali, ad ingresso gratuito. L’artista incontra i fan in location ristrette per parlare del nuovo disco di inediti, Alba, rilasciato lo scorso 17 febbraio. Nel disco c’è anche il brano Alba, presentato al Festival di Sanremo 2023, che gli ha consentito di guadagnare il quarto posto.

Davanti a lui Marco Mengoni (vincitore dell’edizione), Lazza e Mr.Rain ma Ultimo domina le classifiche di vendita e si conferma al primo posto per la seconda settimana consecutiva. Il merito è dell’album Alba, che racconterà in teatro in tre appuntamenti eccezionali. Per l’accesso non sono previsti biglietti ma l’acquisto del disco nei punti vendita indicati.

Ultimo in teatro: i 3 appuntamenti

Ultimo si racconta a Roma, Milano e Napoli. La prima data è quella in programma a Napoli per il 7 marzo. A seguire, l’artista sarà a Milano il 16 marzo e poi a Roma il 18 marzo.

L’evento di Napoli si terrà presso il Teatro Acacia. Per accedere occorre acquistare l’album Alba al negozio Mondadori Bookstore di Via Luca Giordano 73/A. Ogni copia acquistata dà diritto ad un solo posto in teatro. 1CD = 1 posto in teatro.

L’evento di Milano si terrà al Teatro Manzoni. Per partecipare, bisogna comprare il disco online sul sito di Mondadori Store. Per ogni album acquistato si avrà diritto ad un posto a sedere in teatro nel giorno dell’evento.

Per accedere all’evento di Roma, che si terrà al Teatro Quirino Vittorio Gassmann, bisognerà comprare il CD di Ultimo in versione fisica presso Mondadori iBookstore di Roma Tuscolana. Ogni CD acquistato dà diritto ad un solo accesso in teatro.

Sono le tre uniche occasioni per partecipare ad un incontro con Ultimo in cui l’artista si racconterà e racconterà le canzoni contenute nella sua ultima fatica discografica.