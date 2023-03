Si sta chiudendo non una settimana particolarmente esaltante per coloro che hanno già acquistato un Samsung Galaxy S23 Ultra, o che si apprestano farlo a stretto giro. Già, perché dopo avervi parlato di alcune anomalie legate alla connessione WiFi, come avrete notato con il nostro articolo di pochi giorni fa, oggi tocca concentrarsi anche sul discorso della cosiddetta S Pen. Vediamo come stanno le cose ed in quale direzione stiano andando le ultime segnalazioni emerse dal web, in modo da farsi trovare pronti in caso di evenienza anche qui in Italia.

Analizziamo più da vicino i problemi per il Samsung Galaxy S23 Ultra anche su S Pen da oggi

Allo stato attuale, quali sono i problemi per il Samsung Galaxy S23 Ultra che nelle ultime ore avrebbero coinvolto anche S Pen? Un contributo importante sotto questo punto di vista ci arriva da SamMobile, secondo cui l’accessorio in questione si disconnette casualmente dal dispositivo in questione quando è in uso e viene estratto dal suo slot dedicato, al punto che ora tutti si aspettano il rilascio di un apposito aggiornamento a stretto giro da parte del produttore asiatico. Già, perché ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di un’anomalia software.

In queste ore, comunque, alcune soluzioni sono state proposte dagli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S23 Ultra. La prima è a conti fatti quella classica e prevede il ripristino della S Pen. Gli utenti devono accedere alle opzioni della S Pen tramite il menu “Funzioni avanzate” all’interno dell’app Impostazioni, per poi selezionare il pulsante a tre punti e ripristinare. Inoltre, potete provare ad abilitare l’opzione “Mantieni la S Pen connessa”, che di solito appare disabilitata per impostazione predefinita affinché si risparmiare la durata della batteria.

Anche voi avete registrato anomalie con S Pen a bordo del vostro Samsung Galaxy S23 Ultra?

