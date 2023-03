Un’altra pessima pagina è stata scritta durante la partita tra i Napoli di Spalletti e la Lazio dell’ex Sarri allo Stadio Maradona. Le decine di migliaia di tifosi del Napoli sono stati minuziosamente perquisiti prima di poter accedere allo Stadio Maradona. Il controllo è stato scrupoloso per impedire che introducessero nell’impianto fumogeni e/o materiale esplodente. Controlli mirati e sacrosanti per consentire una fruizione in sicurezza dello Stadio Maradona.

Al contrario dei tifosi del Napoli giustamente perquisiti e monitorati, i settecento tifosi della Lazio sono riusciti ad introdurre nello Stadio Maradona una vera e propria santabarbara. Hanno assunto un atteggiamento ostile provocando gravi incidenti (leggi di più). Per fortuna il sedicenne ferito da un ordigno non ha riportato danni gravi, ma le conseguenze avrebbero potuto esser ben più devastanti.

Allo Stadio Maradona è andato in scena un grave paradosso. Chi ha rispettato le regole, non senza qualche protesta contro De Laurentiis per un regolamento d’uso ritenuto in alcuni capitoli eccessivi, ha dovuto subito nello Stadio Maradona la violenza di coloro che tali regole non hanno osservato in assenza di controlli severi. In un paese civile e legale le carovane dei tifosi devono esser controllate severamente. Perquisizioni accurate per tutti. E per chi viene trovato in possesso di materiali pericolosi DASPO immediato in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari.

Questo non è accaduto allo Stadio Maradona in occasione di Napoli-Lazio dove si è consumata una grave ingiustizia. Le Istituzioni non sono riuscite a dimostrare che la Legge è uguale per tutti creando disordini, malcontento e sfiducia nello Stato. Dobbiamo molto apprezzare e rispettare il lavoro delle donne e degli uomini in servizio allo Stadio Maradona ed in tutti gli stadi d’Italia. Hanno un compito difficilissimo. Ma errori marchiani e disparità di trattamento come quelli di ieri sera generano davvero sconcerto.

Purtroppo continua l’onda lunga dell’impunità. Allo Stadio Maradona come sull’Autosole prepotenti e delinquenti la fanno franca e le persone perbene sono costrette a restare a casa o subire pericoli ed umiliazioni.