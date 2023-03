Molti produttori di smartphone si stanno mettendo a lavoro per rendere l’autonomia dei loro dispositivi sempre più elevata, dato che la durata della batteria resta ancora qualcosa di cui molti di noi devono preoccuparsi. Un utente di Reddit ha deciso di prendersi la responsabilità di installare una super batteria da 30mila mAh sul proprio Samsung Galaxy A32 5G, che, a quanto pare, non morirà mai. L’utente Reddit u/Downtown_Cranberry44 ha preso il suo Samsung Galaxy A32 5G, ovvero uno smartphone di fascia media, migliorando in maniera drastica la batteria in termini di durata, raggiungendo ben sei volte la sua capacità abituale.

Sappiamo che il Samsung Galaxy A32 5G viene fornito con una batteria da 5000mAh: si tratta già di un’autonomia abbastanza alta, specialmente per quanto riguarda gli standard degli smartphone moderni. Difatti, la maggior parte dei device venduti oggi integra batterie di circa 3500-4500mAh; perfino l’iPhone di fascia più alta di Apple sfrutta batterie con poco più di 4300mAh. Con la sua batteria predefinita installata, per la maggior parte degli utenti, il Samsung Galaxy A32 5G risulta già un dispositivo che garantisce un’ottima autonomia per l’intera giornata. Tuttavia, con la modifica che ha fatto l’utente Reddit, che monta una batteria da 30mila mAh, questo smartphone durerebbe facilmente una settimana o due con una singola ricarica. L’utente sostiene che fino ad oggi è già durato due giorni consecutivi. Inoltre, la batteria ha anche impiegato ben sette ore per caricarsi del tutto.

Come è stata ricavata tutta questa elevata autonomia? L’utente ha aggiunto una capacità in più sul retro del device di ben 6 celle della batteria Samsung 50e. Il Samsung Galaxy A32 5G modificato pesa circa un 1kg e si presenta abbastanza grosso. Infine, il device consente anche di caricare altri dispositivi grazie a due porte di uscita USB-A, oltre a ingressi per USB-C, microUSB e lightning. Ci troviamo dinanzi a follia o genialità?

