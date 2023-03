C’è già grande attesa oggi per i biglietti di Napoli-Milan, match in programma praticamente tra un mese visto che il calendario degli anticipi e posticipi di Serie A ci propone questo big match il 2 aprile alle 20:45. Considerando l’andamento in campionato della compagine allenata da Spalletti, ma anche il grosso seguito che la squadra rossonera ha al sud, è praticamente scontato il sold out al Maradona per una sfida così sentita ed importante. A maggior ragione, se pensiamo che in quelle settimane potrebbe arrivare la certezza aritmetica del terzo scudetto.

Quali sono al momento le previsioni sull’uscita dei biglietti di Napoli-Milan in programma ad inizio aprile

Allo stato attuale, quali sono le previsioni più attendibili a proposito dell’uscita dei biglietti di Napoli-Milan in programma ad inizio aprile? La società partenopea adotta in questi casi una politica molto precisa, come osservato con Napoli-Atalanta, pur non avendo mai spiegato le ragioni del proprio approccio. In particolare, il club azzurro tende a lanciare la vera e propria vendita dei ticket per le partite disputate a Fuorigrotta molto più a ridosso dell’evento rispetto a quanto avviene con altri club di alta classifica.

Pur non avendo notizie ufficiali sulla scelta societaria in questo specifico frangente, è lecito aspettarsi che la vendita dei biglietti di Napoli-Milan possa iniziare ufficialmente nella settimana compresa tra il 13 ed il 20 marzo. In questo modo, si darebbe ai tifosi il tempo materiale per organizzare gli spostamenti, in riferimento ad una sfida che per storia dei club e momento che sta vivendo Osimhen coi suoi compagni, prevede un assoluto pienone.

Staremo a vedere quali saranno le valutazioni strategiche e di marketing in questo specifico contesto, in attesa di conoscere la data a partire dalla quale saranno in vendita i biglietti di Napoli-Milan. Match che, paradossalmente, potrebbe contare più per i rossoneri che per i padroni di casa.

Continua a leggere su optimagazine.com