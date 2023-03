Diversi utenti in questo periodo stanno dando per morta Celine Dion, stando ad alcuni post che girano soprattutto su Facebook. Ecco perché servono dei chiarimenti oggi stesso, in relazione ad una malattia reale, concreta e molto limitante, ma per fortuna non fatale al momento. Non è un caso che abbiamo parlato dei suoi problemi di salute già in passato, a fine 2021, quando la notizia è diventata purtroppo ufficiale. Vediamo come stanno le cose, in modo da evitare di alimentare bufale decisamente fastidiose in un contesto così delicato.

Alcuni post Facebook danno per morta Celine Dion, ma la malattia ad oggi non è stata fatale

Come evolve la situazione? Non ha senso dare per morta Celine Dion, anche perché lei stessa ha annunciato via social alcuni dettagli relativi alla sua malattia. Questo dovrebbe bastare affinché si possano limitare in qualche modo tutte le speculazioni del caso. Qual è la patologia che ha praticamente annullato le sue apparizioni pubbliche? Occorre focalizzarsi in questo frangente sulla cosiddetta sindrome della persona rigida o SPR, che tradotto in inglese sta per Stiff person syndrome o stiff-man syndrome. A conti fatti, si tratta di una rara neuropatologia ad insorgenza progressiva che tende a colpire le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini.

La malattia in questione non le consente di camminare normalamente in alcuni momenti, presentandosi con spasmi, ma soprattutto ha compromesso la sua sua capacità di cantare. Gli spasmi rappresentano solo parte dei sintomi della malattia, visto che all’elenco dobbiamo aggiungere dolori muscolari, rigidità del torace e degli arti, senza dimenticare il rischio di andare incontro a cadute, crampi, spasmi e astenia.

Insomma, allo stato attuale è indelicato e soprattutto non ha alcun senso dare per morta Celine Dion, visto che sta combattendo la sua personale battaglia con coraggio e dignità.

Continua a leggere su optimagazine.com