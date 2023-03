Lo Xiaomi Mix Fold 3 sarà lanciato probabilmente nella seconda parte del 2023: a parlarne è stato il sempre presente Digital Chat Station su Weibo, il quale ha fornito qualche indicazione in più sul prossimo smartphone pieghevole del produttore cinese. Lo Xiaomi Mix Fold 2 è stato presentato ad agosto dell’anno scorso e così potrebbe accadere anche con il prossimo Xiaomi Mix Fold 3.

L’informatore ha fatto sapere che i quattro device che stanno arrivando da parte del produttore cinese garantiranno la presenza di una porta USB 3.2 e che lo Xiaomi Mix Fold 3 potrebbe essere uno di questi. Il dispositivo dovrebbe debuttare con 16GB di RAM LPDDR5X con 512GB di storage interno, oppure di 1TB UFS 4.0. Come potete vedere, parliamo di uno smartphone estremamente potente dal punto di vista tecnico, ma anche molto ricercato per quanto riguarda il design trattandosi di un dispositivo pieghevole. Il prezzo potrebbe rappresentare un problema dal momento in cui terminali di questo genere presentano sempre un costo piuttosto elevato (cartellini giustificati dal processo di progettazione e successiva realizzazione di un prodotto che necessita di tante cure e di materiali di un certo tipo per essere assemblati e poi messi sul mercato). In ogni caso, le vendite stanno dando ragione agli smartphone pieghevoli, che stanno andando molto bene, nonostante siano stati vittime di una leggera flessione nel Q4 2022.

ARTICOLI CORRELATI

Lo Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe arrivare il prossimo agosto: sicuramente ne sapremo di più nel corso delle settimane seguenti. Un discorso che non mancheremo di approfondire a tempo debito, non appena arriveranno altre indicazioni dai vari leaker (al momento vi abbiamo riferito tutto quello che sappiamo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com