Come Vuoi di Geolier è il nuovo estratto dall’ultimo album Il Coraggio Dei Bambini ed è già un caso. Il producer e rapper partenopeo ha lanciato uno dei brani più apprezzati del disco che è disponibile da oggi venerdì 3 marzo in rotazione radiofonica.

Come Vuoi di Geolier è già un caso perché il video ufficiale pubblicato su YouTube ha già ottenuto un record di visualizzazioni. Il videoclip, diretto da Davide Vicari, vede come protagonisti la speaker radiofonica Paola Di Benedetto e l’attore Giacomo Giorgio, noto ai più per il suo ruolo di Ciro Ricci nella fortunatissima serie tv Mare Fuori tra le più apprezzate in Italia in questo periodo.

Il video è stato girato per le strade di Napoli, tra la stazione di Montesano e il Porto, e proprio sullo sfondo della sua città Geolier racconta tutte le sfumature dell’amore, da quella più torbida a quella più sofferta, senza mai perdere il suo stile sempre sincero e schietto, ma soprattutto vero e romantico.

Il video di Davide Vicari riprende il messaggio del testo, con amanti che si corteggiano, si incontrano e si uniscono nel momento più intimo, il tutto dietro il beat di Geolier con la voce filtrata dall’autotune e il dialetto partenopeo. Napoli, con questo singolo, trova una nuova narrazione che non scade nella morbosità dell’ostentazione né nelle cose già sentite sull’amore, bensì in un racconto di vita.

Il Coraggio Dei Bambini è il secondo album di Geolier dopo Emanuele (2019). Nel frattempo il rapper si prepara per tornare sul palco con 4 date tra Milano e Napoli che hanno già registrato il tutto esaurito. Ecco gli appuntamenti:

12 aprile – MILANO – Alcatraz SOLD OUT 18 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT 19 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT 20 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

Continua a leggere su optimagazine.com

Dat Boi Dee vamos pa la banca, ahah

Yeah, ah, ah

‘E notte t’aspetto, m’aspetto che viene

I’ e te pigliammo fuoco, pienza tutt”a vita ‘nzieme

Tu guarde ‘o mare e, mentre ‘o staje guardanno, i’ guardo a te

T”esse cercato sicuro si mo nun te sapivo

Ma che faje?

Chiagne, nun me piace, me distrugge quando ‘o faje

M’hê ‘mparato a nn’dicere “pe sempe” e manco “maje”

Sto guardanno ‘o vuoto e me ricorda ‘o core tuojo

I’ nun l’aggio visto maje, yeah

Staje ridenno e te facesse cchiù ‘e na foto

Staje appezzano cose ‘e me ca nn’saccio proprio

Scusame si nn’parlo assaje, nun è ca nun me fido ‘e te

Ma tu nun te fide ‘e me maje

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté (Yeah) pure si nun vuó (Ah)

Songo ‘e quatto â matina, ma ancora nun veco ‘o sole

Tu faje apposta che more sempe ogne vota che vuó

Ce dicimmo brutti cose e po ce ne rendimmo conto (Yeah)

M’hê prumesso tanti ccose

Staje currenno, venenno addu me, ma nun scengo

Fin’e mo, saje, pe’tté nn’esistevo pecché nn’esisteva nisciuno oltr’a te

Ce facettemo una prumessa, iniziajemo ‘e nove e fernettemo ‘e tre

Una cosa è reale ca i’ e te sicuramente nn’simmo fatte pe nuje

Tu sî fatta apposta pe’mmé

Tu me faje male e bene, po te faje male e bene

Ma nun ce stongo pure stavota

Me puorte ‘n aria e ‘nterra pecché te piace accussì

Ma nun ce stongo pure stavota

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

(Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché)

(Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó)

(Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté)

(Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó)