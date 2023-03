Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni? Già smentito. Non c’è nulla di vero, pare, in quanto trapelato nella giornata odierna in rete e sui social dalle parole di Fabrizio Corona che aveva sostenuto rapporti tesi tra i due al punto che si stava valutando la separazione.

Niente di tutto questo è alla base dei motivi che hanno portato Fedez ad allontanarsi dai social. Fa lui chiarezza, rompendo il silenzio sul presunto difficile rapporto con la moglie Chiara Ferragni. Lo supporta molto, anche in un momento particolare come quello che sta vivendo adesso. Smentita dunque la crisi, o comunque superata, resta da far luce sui motivi dell’allontanamento di Fedez dai social.

Il rapper rompe il silenzio con un post nelle storie su Instagram ma non si mostra in video. L’ipotesi più attendibile è quella legata alla malattia. Ieri infatti era atteso anche alla conferenza stampa di LOL 3, ma non si è presentato.

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social”, scrive Fedez. “In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”, le sue parole nello smentire le tensioni con Chiara Ferragni di cui si parla dal Festival di Sanremo 2023. Lei sul palco, lui le ha rubato la scena, rendendosi protagonista di un discusso momento musicale con Rosa Chemical.

Da lì, tra silenzi social e varie ed eventuali, l’ipotesi era quella della crisi profonda in casa Lucia/Ferragni fino a nuovi scatti che ritraevano la famiglia felice a cena insieme. Poi le parole di Fabrizio Corona su un presunto divorzio, smentito successivamente da Fedez che, però, conferma la volontà di trascorrere un periodo lontano dai social.

Il motivo? Tra il fantasma della depressione e la malattia fisica, una cosa è certa: Fedez sta poco bene.