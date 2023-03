Purtroppo è in corso un nuovo tentativo di truffa via mail consegna Brt ai danni degli italiani. Il messaggio di posta che sta raggiungendo un numero non meglio precisato di caselle in questa prima parte di marzo non è per nulla inviato dal noto corriere Bartolini. Semmai quest’ultimo, esattamente come ignari utenti, è vittima del nuovo phishing con risvolti davvero pericolosi.

La tipologia di mail consegna Brt fittizia è quella visibile anche nel tweet presente in chiusura articolo. Lo stesso corriere è consapevole del tentativo di raggiro in corso che si preannuncia davvero pericoloso per un paio di motivi. In prima battuta va detto che, diversamente da altre comunicazioni truffaldine, quella in circolazione in questi giorni è scritta davvero bene, senza errori o inesattezze, addirittura con il nome e il numero di telefono del destinatario della missiva online. Per questo motivo risulta essere estremamente facile cadere nella trappola. Tanto più, ci troviamo al cospetto di una comunicazione in arrivo da un corriere molto utilizzato in Italia: dunque sarebbe quasi logico e spontaneo credere a quanto ricevuto e letto.

La truffa via mail consegna Brt fa leva sui consueti toni allarmistici: si avvisa il cliente che il suo pacco non è stato consegnato per l’inesattezza del recapito di spedizione e dunque lo si invita a visitare un collegamento per fornire i propri dati personali esatti. Il furto delle informazioni sensibili (di tipo anagrafico ma anche riferite a conti bancari e a carte) è il vero obiettivo dei criminali web. Questi ultimi verranno utilizzati per dare il via ad operazioni non autorizzate, sempre ai danni degli utenti finali. Per questo motivo, l’unico modo per proteggersi dal raggiro è non dar alcun seguito alla mail ricevuta, anzi cestinarla subito.

