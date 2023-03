Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 3 marzo. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×07 di NCIS dal titolo Amor perduto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un uomo arriva all’NCIS sostenendo che qualcuno sta cercando di ucciderlo e quella persona è sua moglie. Vance conosce l’uomo, quindi non lo prende sul serio. Sembra che la coppia abbia un matrimonio burrascoso e sua moglie vuole il divorzio, cosa che lui non vuole concedere.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×07 di NCIS Hawaii intitolato In fuga:

Quando la madre di un ragazzino scompare, il team dell’NCIS si mette alla sua ricerca e scopre che non sono gli unici a cercarlo.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 10 marzo con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×08 di NCIS, un tiratore sconosciuto provoca il caos durante l’annuale festa del Ringraziamento; il tempo è essenziale per il team dell’NCIS per trovare il colpevole. Kasie si unisce a Knight per il pranzo del Ringraziamento a casa della sorella di Knight.

Nel 2×08 di NCIS Hawaii, un ufficiale della marina viene assassinato mentre lavora al chiaro di luna in un teatro di comunità. Il team dell’NCIS recluta un volto familiare per aiutarli a condurli da uno spietato killer internazionale. Kai arruola Whistler per indagare su un vecchio amico diventato criminale.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

