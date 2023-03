A chi utilizza WhatsApp su tablet Android farà piacere sapere che un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica è stato pensato esattamente per migliorare l’esperienza di utilizzo e visione della chat su grandi schermi. La versione beta siglata come 2.23.5.9 ora disponibile sul Play Store introduce difatti una nuova schermata divisa che favorisce la consultazione delle conversazioni in ogni momento.

L’immagine di inizio articolo è stata pubblicata dal solito informatore WABetaInfo e rende esattamente la novità rilevante per WhatsApp sui tablet. Fino ad adesso, chi utilizzava il servizio proprio dal suo dispositivo con uno schermo decisamente più grande aveva una schermata intera dedicata alle chat singole e un’altra dedicata al loro elenco. Ora, gli sviluppatori hanno introdotto la separazione della schermata appunto. Sulla sinistra rimarrà aperta la visuale di tutte le ultime chat utilizzate, sulla destra invece si potrà consultare appunto quanto detto da amici, parenti, conoscenti.

La visualizzazione divisa di WhatsApp su tablet potrebbe tornare davvero utile per avere a portata di mano un numero di informazioni maggiori. Questo tipo di possibilità si rende disponibile anche all’interno delle schede delle chiamate e dello stato ma, c’è da scommetterci, gli utenti ne faranno un uso maggiorie nel caso delle chat appunto.

La novità dell’ultima beta è in fase di distribuzione. Come sempre, dovrà trascorrere un tempo variabile e non calcolabile prima che la novità giunga in via definitiva per tutti sul Play Store. A chi non volesse attendere oltre la divisione dello schermo su descritta (perché ritenuta troppo utile) vale la pena ricordare che il programma di test per gli Android è sempre aperto e l’adesione può dunque avvenire in qualsiasi momento. Il ritorno alle versione standard del servizio di messaggistica è pure possibile in ogni momento lo si ritenga opportuno o anche necessario.

