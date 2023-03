Tutto è pronto per un nuovo corso della fiction Rai a cominciare da alcune produzioni che si preannunciano importanti ovvero quelle dedicate a Leopardi e alle Cinque Giornate di Milano. Proprio nella giornata di oggi, venerdì 3 marzo, si è nuovamente riunito il Consiglio di amministrazione della Rai, per discutere, tra le altre cose, di nuove produzioni che saranno realizzate nel corso del 2023.

Oltre alle già annunciate nuove stagioni di Don Matteo e L’Amica Geniale, gli occhi di tutti saranno puntati proprio le novità ovvero Giacomo Leopardi, una serie evento sul grande poeta italiano la cui realizzazione avverrà nei prossimi mesi con quello che si preannuncia come un cast stellare. A questa si aggiungerà una produzione sul Risorgimento e Le Cinque Giornate di Milano. I piani di produzione al CdA sono stati illustrati dall’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, e la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Al momento non sappiamo altro ma si pensa che le produzioni, che potrebbero avere ampio respiro internazionale alla stregua di Leonardo, potrebbero andare in onda non prima del prossimo anno o ancora più tardi. I dettagli potrebbero arrivare in primavera quando si alzerà il velo sulle produzioni Rai a cominciare dalle novità Leopardi e Cinque Giornate di Milano e finendo alle fiction già rinnovate e che hanno portato importanti ascolti a casa.

Non è la prima volta che il cinema si occupa di Leopardi. L’ultimo è stato Mario Martone con il suo film Il Giovane Favoloso con protagonista Elio Germano datato ormai nove anni fa.